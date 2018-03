500 Ribu WP di Malang Sudah Laporkan SPT

Sebanyak 500 ribu Wajib Pajak (WP) di Malang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan Jalan Merdeka Utara, Kota Malang. Masa pelaporan SPT pajak ini sendiri berakhir pada hari Sabtu, 31 Maret 2018.Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III Rudy Gunawan Bastari mengatakan para WP yang tidak melaporkan SPT nya hingga batas waktu yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi.“Kalau terlambat, akan dikenakan sanksi sebesar Rp 100 ribu dan menunggu Surat Tagihan Pajak (STP),” katanya kepada awak media, Sabtu 31 Maret 2018.Rudy menambahkan ada 501.229 WP yang telah melaporkan SPT per 29 Maret 2018 lalu. Rinciannya terdiri dari WP Badan sebanyak 14.056 WP, WP orang pribadi (OP) non karyawan sebanyak 43.710 WP, dan WP OP Karyawan sebanyak 443.463 WP. Dari jumlah tersebut rasio kepatuhan nya sebesar 58 persen.Dia menambahkan, batas waktu pelaporan SPT untuk WP OP akan berakhir hari ini, Sabtu 31 Maret 2018. Jika melewati batas waktu tersebut maka WP akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp 100.000.Sedangkan batas waktu pelaporan SPT untuk WP Badan masih akan dibuka hingga 30 April mendatang. "Jumlah pelaporan SPT per hari Kamis lalu masih ada kemungkinan meningkat pesat di hari ini dan KPP buka jam 08.00 sampai jam 16.00," tambahnya.Sebagai informasi, ada sebanyak 1.795.386 WP yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Timur III sebanyak 1.795.386 WP. Rinciannya adalah WP Badan sebanyak 127.018, WP OP Non Karyawan sebanyak 321.879, dan WP Karyawan sebanyak 1.247.429.Sedangkan jumlah WP wajib lapor SPT sebanyak 862.674 WP. Dengan rincian WP Badan sebanyak 67.927, WP OP Non Karyawan sebanyak 146.093, dan WP OP Karyawan sebanyak 648.654.(ALB)