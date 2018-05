Kapolresta Sidoarjo Ingatkan May Day is a Fun Day

May Day is a fun day. Demikian pernyataan disampaikan Kapolresta Sidoarjo Kombes Himawan Bayu pada ribuan buruh yang memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di Sidoarjo, Jawa Timur.Himawan mengapresiasi buruh yang menyuarakan aspirasi di peringatan May Day. Tapi, Himawan mengingatkan peserta aksi untuk tetap menjaga kenyamanan dan keamanan selama peringatan berlangsung."Yang paling penting di peringatan ini adalah menghargai hak masyarakat secara umum," kata Himawan di Sidoarjo, Selasa 1 Mei 2018.Lantaran itu, untuk menghindari tindak kekerasan yang muncul selama May Day, Himawan menurunkan seribu anak buahnya. Pengamanan juga dibantu TNI dan Satpol PP."Sampaikan aspirasi dengan senang hati namun juga tertib," pesan Himawan pada buruh.Himawan menekankan kepada buruh untuk menciptakan May Day is a fun day. Artinya, peringatan itu digelar dengan senang hati dan berdoa bersama. Agar, aspirasi para buruh dapat disampaikan dengan baik.Sementara itu ribuan buruh asal Sidoarjo berangkat ke Surabaya, Jatim. Mereka akan bergabung dengan buruh dari daerah lain untuk menyampaikan aspirasi dalam kegiatan memperingati May Day.(RRN)