Batam Gencar Bangun Industri Ekonomi Digital

Batam, Kepulauan Riau, gencar membangun pusat ekonomi digital di Tanah Air. Nongsa Digital Park (NDP) menjadi salah satu kawasan yang berkembang pesat sebagai pusat pendidikan dan industri digital di Batam.Sebanyak 100 tenaga ahli di bidang teknologi informatika telah dididik di NDP dan terserap di berbagai perusahaan teknologi. Baik perusahaan dalam negeri maupun mancanegara.Founder of Citramas Group Kris Wiluan mengatakan kemampuan menguasai teknologi digital, termasuk ekonomi digital, menjadi tantangan Indonesia menghadapi masa depan. Salah satu solusi lewat pencarian dan inkubasi startup digital."Era teknologi digital dan e-commerce ini sejalan dengan Revolusi 4.0 yang dicanangkan pemerintah. Semua (perusahaan) nantinya mengarah ke sana. Mau tidak mau, kita harus siap," ujar Kris usai menghadiri acara e27 Academy yang diselenggarakan di NDP Nongsa, Kota Batam, Rabu, 28 November 2018.Program e27 Academy diikuti lebih dari 200 startup dari Indonesia, Singapura, Thailand, India, dan negara Asia lainnya berlangsung 28-30 November 2018. Ajang ini menjadi cara untuk memburu talenta bidang ekonomi digital.NDP hadir dengan ekosistem yang mulai dibangun. Sistem dan perangkat di NDP juga telah siap NDP merekrut anak-anak muda dari berbagai wilayah di Tanah Air untuk dididik menjadi tenaga ahli di bidang IT.Termasuk orang yang berbakat memulai startup, menjadi animator, atau technopreneur."Mereka kami didik dan latih sekitar dua bulan. Setelah memiliki keahlian di bidangnya, kami juga memberikan garansi bisa bekerja di berbagai perusahaan," ujar Kris.Dengan letak NDP yang strategis, berada di wilayah Nongsa yang cukup dekat dengan Singapura, Kris juga memanfaatkan kedekatan tersebut. Kris menarik perusahaan-perusahaan asing yang ada di Singapura masuk ke Batam berinvestasi dan mencari talenta muda asal Indonesia.Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam menyambut baik kehadiran dan pengembangan teknologi digital di kawasan NDP, Nongsa, Batam. Dengan kehadiran NDP, kata Lukita, kawasan ini akan menjadi daya tarik bagi investor asing untuk masuk dan menanamkan modalnya di bidang teknologi digital."Kami sangat apresiasi, apalagi kita lihat perkembangan NDP sangat pesat dan ini akan menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut," ujarnya.NDP yang merupakan anak perusahaan Citramas Group telah menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, lembaga, dan intitusi untuk menyiapkan SDM untuk dididik di NDP. Perguruan tinggi yang telah terlibat di antaranya Institut Teknologi Batam, Politeknik Negeri Batam, Universitas Internasional Batam, Universitas Andalas (Padang), Universitas Teknologi Del, Toba (Sumut), Temasek Polytechnic-LABsXF (Singapura), Energy Eco Chain-Dalian University of Science and Technology (China), dan Nanyang Polytechnic, Singapura.(SUR)