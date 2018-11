Batam Permudah Kepemilikan Properti bagi Orang Asing

Badan Pengusahaan (BP) Batam akan memberikan kemudahan bagi warga negara asing (WNA) atau tenaga kerja asing (TKA) memiliki properti di Batam. Kemudahan diberikan seiring dibukanya visa kunjungan ke Indonesia.Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah mengatakan, kemudahan yang akan diberikan seiring dengan kebijakan dari pemerintah pusat terkait kepemilikan properti bagi orang asing."Ini berkaitan dengan status per orang (WNA) yang masuk, tinggal, dan bekerja di Batam. Artinya bahwa kemudahan yang akan kita berikan sejalan dengan kebijakan pemerintah tadi," ujar Lukita dalam konferensi pers Groudbreaking Ceremony The Nove Residences, di Palmspring, Nongsa, Kota Batam, Sabtu, 17 November 2018.Selain menggandeng Real Estate Indonesia (REI) dalam pengurusan perizinan, BP Batam juga akan melakukan konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait. WNA dan TKA akan mudah memiliki properti lewa Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas)."Kita inginkan dan harapkan ada revisi Kitas. Kalau tidak salah ada jaminan bagi pekerja asing (WNA). Namun itu tidak cukup, karena untuk membeli properti di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan jaminan tersebut," ujarnya.BP Batam akan mengupayakan memberikan jaminan kepada orang asing agar bisa membeli properti di Batam. BP Batama juga akan membicarakan soal kepemilikan NPWP bagi warga asing yang tinggal dan bekerja di Batam."Bila ingin mendapatkan properti di Batam. Kita akan bicara dengan REI untuk bersama-sama menggodok kemudahan bagi orang asing membeli properti di Batam," tuturnya.Kawasan Nongsa, Kota Batam, saat ini merupakan kawasan yang berkembang pesat.Selain sebagai kawasan industri pariwisata, Nongsa kini juga menjadi kawasan industri digital.Kehadiran Nuvasa Bay, sebuah kawasan properti terlengkap dan terbesar di Nongsa, makin menjadikan Nongsa sebagai ikon baru di wilayah timur Kota Batam."Di atas lahan seluas sekitar 400 hektare, kami membangun kawasan bernama Nuvasa Bay. Kawasan terlengkap dan terbesar, dimana semua fasilitas mulai apartemen, rumah, sekolah, rumah sakit, sarana bermain, dan lapangan golf terluas ada di sini," ujar Steven Japari, General Manager Palm Spring Golf & Resort.Margiman, Strategic Development Divisi Head Sinarmas Land, mengatakan, ada tiga tower apartemen The Nove yang segera dibangun di kawasan Nuvasa Bay, Nongsa. Dua dari tiga tower apartemen tersebut bernama Kalani dan Kaina."Saat ini, tower Kaina sudah terjual 98 persen. Sedangkan Kalani sudah terjual 25 persen atau 50 unit dari total keseluruhan apartemen yang ada. Dari total apartemen yang terjual, sekitar 20 persen dibeli oleh WNA, sisanya orang lokal di Kepulauan Riau, termasuk Jakarta, Bandung, dan Surabaya," ujar Margiman.(SUR)