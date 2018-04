Bekraf Cari 15 Startup di Padang untuk Dimodali

Pelatihan 'Get Funded, Startup Mentoring To Access Financing' yang digelar Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mencari sekitar 15 startup untuk diberi modal. Investasi tersebut diberikan untuk pengembangan usaha startup.Deputi Akses Non Perbankan Bekraf Syaifullah menyatakan Bekraf tidak hanya memberi modal. Bekraf juga memberikan pemahaman bisnis, peluang bisnis, dan kelemahan bisnis agar startup yang terpilih dapat meningkatkan usaha."Kita mentoring 10 hingga 15 startup yang terpilih untuk Pitching di Forum Indonesia Finance agar mendapatkan investor lebih besar," tutur Syaifullah pada Medcom.id di ruang pertemuan Hotel Grand Inna Padang, Selasa, 4 April 2018.Pada 2016, Bekraf telah membantu 34 startup melalui program insentif pemerintah untuk pengembangan bisnis sebesar Rp6 miliar. Bantuan yang disalurkan pada 2017 naik menjadi Rp7 miliar."Dengan peningkatan angaran insetif batuan pemerintah,kita berharap bisa membangun usaha startup. Pada tahun ini kita menargetkan 40 startup yang dimentoring Bekraf,” jelas Syaifullah.(SUR)