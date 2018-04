Bekraf Gelar Pelatihan Cari Modal bagi Startup

Berbagi ilmu dan informasi seputar akses pembiayaan non perbankan bagi startup, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) gelar Get Funded di Hotel Grand Inna Padang, Sumatera Barat, Selasa, 3 April 2018. Padang merupakan kota keempat penyelenggaraan Get Funded 2018.Bekraf mengundang investor dan pengusaha startup sukses sebagai narasumber. Setidaknya ada 150 startup digital dan non digital dari 16 subsektor ekonomi kreatif yang ikut kegiatan ini.Deputi Akses Non Perbankan Bekraf Syaifullah menyatakan tengah menggencarkan perkembangan startup di tanah Minangkabau. Terutama dalam mengakses permodalan dari investor dan lembaga permodalan non perbankan."Get Funded diharapkan bisa membantu startup ekonomi kreatif meningkatkan bisnis maupun merintis usaha baru," kata Syaifullah pada Medcom.id.Pada kesempatan ini, Bekraf membekali startup untuk mengetahui cara mendapatkan pembiayaan non perbankan. Pengusaha startup yang hadir juga diberi kesempatan menjalin jaringan dengan investor pengusaha startup sukses.Beberapa pembicara yang dihadirkan antara lain Direktur Akses Non Perbankan Bekraf, Syaifullah; Rektor Universitas Andalas, Tafdil Husni; penulis buku Get Funded Now, Nalin Singh; Inspektur Bekraf, Dicky Djatnika Ustama; GM Sales and Marketing Orbit Ventura, Haris Abdullah; dan Head of Representative Solusi 247, Ibnu Abdissalam.(SUR)