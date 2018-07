Harga Daging Ayam di Medan Tembus Rp39 Ribu/Kg

Warga di Kota Medan mengeluhkan harga ayam ras yang terus naik dalam sepekan terakhir. Bahkan harga ayam potong saat ini yang dijual pedagang telah menyentuh kisaran Rp39.000 per kilogram.Berdasarkan pantauan, Kamis 26 Juli 2018, harga ayam potong di Pasar Bhakti, Pasar Petisah dan Pasar Simpang Limun, Medan, saat ini dijual rata-rata Rp39.000 per kilogram. Naik Rp1.000 dari harga hari sebelumnya."Hari ini sudah naik Rp39.000 per kilogram. Harga ayam mahal di mana-mana. Sudah mahal, pasokannya juga sedikit," kata Irfan salah seorang pedagang di Pasar Bhakti, Medan.Harga ayam naik karena produksi ayam potong sangat minim. Agen yang memasok ayam ras ke pedagang juga mematok dengan harga mahal."Katanya karena lagi sedikit. Hari ini saja, ayam yang saya jual enggak banyak. Karena pembeli juga sepi. Bahkan banyak pedagang ayam lainnya yang enggak jualan sejak harga ayam menyentuh Rp38.000 per kilogram," paparnya.Siti salah seorang pedagang nasi di Jalan Medan Johor juga mengeluhkan tingginya harga ayam potong. Harga ayam yang melejit hingga Rp39.000 per kilogram baru kali ini terjadi."Ngeri kali harganya, enggak pernah begini biasanya. Saya juga enggak berani belanja banyak-banyak, takut enggak ada yang beli," urainya.Sementara, Nonik, salah seorang warga di Jalan Karya Jaya, Medan, juga mengeluhkan tingginya harga ayam."Di mana-mana harga ayam sudah naik semua. Tadi saya belanja, naik lagi harga ayam. Kemarin saya beli Rp37.000 perkg masih dikasih ceker, tapi sekarang harganya sudah naik, dan enggak dikasi ceker," bebernya.(SUR)