Eks Bupati Batubara Divonis Penjara 5,5 Tahun

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan, Sumatera Utara, menjatuhkan hukuman penjara 5,5 tahun ke mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain. Dia terbukti bersalah menerima suap dari para rekanan dalam pengerjaan sejumlah proyek bernilai Rp8,055 miliar di Kabupaten Batubara."Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 tahun 6 bulan, denda 200 juta, subsider 3 bulan kurungan," ucap Ketua Majelis Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo dalam sidang beragenda putusan di Ruang Cakra 1 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis, 26 April 2018.Majelis hakim juga mewajibkan Ok Arya membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp5,905 miliar yang merupakan sisa uang yang diterima terdakwa OK Arya. Hartanya akan disita bila uang pengganti tak dibayar dalam jangka waktu satu bulan subsider pidana penjara 2 tahun.Dalam persidangan yang sama, hakim menjatuhkan hukuman kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batubara Helman Herdadi dengan pidana penjara selama 4 tahun 10 bulan, denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.Terpisah, majelis hakim menghukum Sujendi Tarsono alias Ayen selaku Pemilik Ada Jadi Mobil selama 4 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim kepada ketiga terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum KPK yang sebelumnya menuntut 8 tahun denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan untuk OK Arya.Tak hanya itu OK Arya sebelumnya juga dituntut membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp6,2 miliar lebih dan subsider selama 2 tahun.Sementara Kadis PUPR Kabupaten Batubara Helman Herdadi dituntut 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. Terdakwa Sujendi Tarsono alias Ayen dituntut selama 6 tahun dengan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.Hakim menilai perbuatan OK Arya, Helman Herdadi dan Ayen telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Hakim juga memutuskan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.Masing-masing terdakwa menyatakan akan pikir-pikir apakah akan mengajukan banding. Sikap yang sama juga ditunjukkan penuntut umum KPK.(SUR)