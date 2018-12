Kepala OPD di Babel Tak Akan Dapat Kendaraan Dinas

Seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) tak akan mendapat mobil dinas. Keputusan itu berlaku mulai 2019.Pemerintah Provinsi Babel akan menerapkan tunjangan kinerja sebagai pengganti mobil dinas. Nilai tunjangan yaitu Rp4 juta per bulan.Sekretaris Daerah Babel Yan Megawandi mengatakan akan menarik kendaraan dinas yang masih ada di OPD. Nantinya, hanya ada satu mobil dan dua motor dinas di tiap OPD."Kita lihat dulu kondisinya per Desember. Ada berapa kendaraan dinas. Jangan sampai ada datanya, kendaraannya enggak ada. Atau datanya kendaraan roda empat malah yang adanya kendaraan roda dua," ujar Yan di Pangkalpinang, Kamis, 27 Desember 2018.Yan mengatakan keputusan itu untuk mengefisiensikan budget. Namun pendataan harus dilakukan secara valid, dari jumlah hingga kelaikan kendaraan."Sampai Desember kendaraan masih akan di mereka, karena pertanggungjawaban kegiatan per 31 Desember," lanjut Yan.Adapun tunjangan diberikan kepada pejabat yang biasanya mendapatkan kendaraan dinas. Tunjangan transportasi masuk dalam tunjangan kinerja."Akan ada tunjungan tranportasi, tapi tidak dibunyikan tunjangan transportasi dia masuk dalam bagian tunjangan kinerja, ya bisa saja sampai Rp 4 juta," tambahnya.(RRN)