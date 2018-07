Kutip Uang Mahasiswa, Staf STAIN Bengkalis Ditangkap

Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Bengkalis menangkap terduga pelaku pungutan liar (pungli) berinisial DM, 36. Staf honorer Administrasi Umum dan Keuangan STAIN Bengkalis itu ditangkap mengutip pembayaran semester ganjir sebesar Rp300 ribu per mahasiswa."Benar, Tim Saber Pungli Polres Bengkalis mengungkap kasus pungli pembayaran semester ganjil di Kampus STAIN. DM, ditangkap saat tim melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Rabu, 25 Juli 2018," ujar Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto, Jumat, 27 Juli 2018.Sunarto mengatakan, modus pungli yang dilakukan pelaku yakni memungut pembayaran semester ganjil sebesar Rp1,5 juta per mahasiswa. Padahal sesuai aturan, uang semester ganjil di kampus tersebut hanya Rp1,2 juta per mahasiswa."Pihak kampus, melalui pelaku menerima kelebihan pembayaran uang semerster sebesar Rp300 ribu per orang. Dengan alasan untuk kebutuhan operasional," ujar Sunarto. DM ditangkap penyidik di Kampus STAIN bersama barang bukti pembayaran semester mahasiswa.Dia mengutarakan, barang bukti dari hasil OTT tersebut, berupa uang tunai Rp17,4 juta. Jumlah tersebut berasal dari 58 mahasiswa yang menyetorkan biaya semester ganjil dengan kelebihan Rp300 ribu per orang."Tim Saber Pungli juga menyita uang tunai Rp1,5 juta untuk pembayaran uang semester ganjil 2018 atas nama Arya Satya Gunawan. Total uang hasil OTT yang disita penyidik sebesar Rp1,8 juta," ujarnya.Selain dua barang bukti tersebut, tambah Sunarto, polisi juga menyita satu lembar kuitansi pembayaran uang semester ganjil 2018 dengan nomor 002 atas nama Arya Satya Gunawan, dengan nominal uang sebesar Rp1.200.000."Saat operasi tangkap tangan dan penggeledahan yang dilakukan penyidik, daftar nama mahasiswa yang sudah membayar uang semester ganjil sebanyak 59 orang," ujarnya. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, DM ditahan ke Polres Bengkalis.(ALB)