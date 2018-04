31 Ribu Driver Go-Jek di Padang Jadi Peserta Jaminan Sosial

Ribuan pengendara dan sopir di Padang, Sumatera Barat, bermitra dengan penyedia transportasi berbasis aplikasi alian online Go-Jek. Kurang lebih 31 ribu driver menjadi peserta jaminan sosial."Itu berdasarkan pada penghitungan kami per Maret 2018," kata Asisten Deputi Direktur Bidang Perluasan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Hadi Purnomo Senin, di Padang, Senin, 30 April 2018.Hadi mengatakan ribuan pengemudi transportasi online rentan mengalami kecelakaan. Sehingga kolaborasi Go-Jek dengan BPJS Ketenagakerjaan dibutuhkan agar driver memanfaatkan layanan tersebut.“Perlindungan jaminan sosial atas risiko kecelakaan kerja dan kematian dengan iuran yang terjangkau. Dengan demikian, diharapkan hal ini dapat menarik semakin banyak pengemudi transportasi online terutama mitra Go-Jek untuk bergabung dengan layanan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Hadi.Sementara itu, menurut Senior Vice President Public Policy and Government Relations Go-Jek Malikulkusno Utomo, mengatakan driver yang terdaftar mendapat fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian. Driver cukup membayar iuran Rp16.800 per bulan. Pembayarannya dilakukan dengan sistem debit otomatis dari saldo deposit driver.“Ini merupakan komitmen Go-Jek dalam meningkatkan perlindungan kerja para mitra driver, serta memberikan kemudahan untuk para mitra menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada sektor BPU,” kata Malikulkusno di Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 28 April 2018.Malikulkusno berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat mempermudah akses pada driver untuk menggunakan fasilitas itu. Sebab, minat driver cukup tinggi. (Alex Rajes)(RRN)