Tiga Anak di Pekanbaru Pusing setelah Makan 'Permen Hijau'

Tiga anak di Pekanbaru, Riau, mengalami pusing usai mengomsumsi permen. Diduga, permen tersebut merupakan narkoba jenis ekstasi.Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Senin, 10 September 2018, sekitar pukul 13.00 WIB. Tiga anak mengalami pusing setelah mengonsumsi permen yang ditemukan mobil ayahnya yaitu JB, 7; AM, 9; dan ZI, 8."Ketiga anak tersebut langsung dibawa ke Puskesmas Bukit Batu dan menjalani perawatan. Satu anak lainnya, yakni FH, 7 tahun, tidak mengalami pusing karena tidak ikut menelan ekstasi tersebut," ujar Sunarto, Selasa, 11 September 2018.Kejadian itu bermula ketika seorang anak berinisial N, 2, menemukan butiran pil warna hijau di dalam mobil orang tuanya, berinisial HR alias WE, 46. N mengira pil tersebut sebagai permen lalu memberikannya pada kakaknya, R, 8.Lalu R membagikannya pada empat temannya yaitu JB, AM, ZI, dan FH. Setelah mengonsumsi permen, tiga anak itu pusing. Mereka lalu melarikannya ke Puskesmas Bukit Batu."Saat ini kondisi ketiganya sudah membaik. Sedangkan seorang anak, FH belum menelannya karena merasa obat tersebut pahit maka dibuang," ujar Sunarto.Polisi langsung menyelidiki dengan mengamankan pemilik mobil, yakni HR alias WE dan mobil Toyota Agya warna Silver bernopol BM 1570 EF. Pelaku dan mobil tersebut dibawa ke Polsek Bukit Batu.Sesampainya di Polsek Bukit Batu, kata Sunarto, dilakukan interograsi terhadap HR dan penggeledaahan di dalam mobilnya yang disaksikan terduga pelaku. "Saat digeledah, di mobil tersebut ditemukan lagi satu butir diduga ekstasi warna hijau mirip dengan obat yang dibagi-bagi oleh anaknya," ungkapnya.Dikatakan Sunarto, karena ditemukan lagi obat diduga pil ekstasi, selanjutnya dilakukan tes urine kepada terduga pelaku dan hasilnya positif (+) mengandung amphetamine atau narkotika. "Terduga pelaku langsung diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut," paparnya.Pelaku adalah warga Jalan Jenderal Sudirman, RT 002/RW 003, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kota Pekanbaru. Adapun barang bukti yang disita dalam kasus ini, satu butir diduga pil ekstasi warna hijau yang sudah terpotong tidak utuh, satu butir ekstasi warna hijau yang masih terbungkus, serta mobil Toyota Agya milik pelaku.(RRN)