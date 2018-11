Menteri PUPR Minta Kualitas Air Bendung Way Sekampung Dijaga

Penuntasan pembangunan Bendung Way Sekampung, Kabupaten Pringsewu, Lampung, menjadi prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bila sudah dibangun, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta pemerintah dan warga menjaga kualitas air di bendungan tersebut."Kami minta agar tidak dipasang keramba apung yang bisa menurunkan kualitas air bendungan," kata Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat, 23 November 2018.Menurut Basuki, Bendungan Way Sekampung merupakan bendungan baru. Progres pembangunannya sudah mencapai 42 persen. Ia menargetkan pembangunan rampung pada akhir Desember 2019.Bendungan tersebut memiliki kapasitas tampung 68 juta meter persegi. Airnya akan dimanfaatkan untuk menambah areal irigasi seluas 15 ribu Hektare di Sekampung System. Sehingga intensitas tanam di Kabupaten Pringsewu naik menjadi 260 persen.Selain itu, bendungan juga menyediakan air baku untuk warga di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Selatan. Potensi listrik yang dapat dihasilkan mencapai 5,4 Megawatt.(Area yang menjadi lokasi pembuatan Bendung Way Sekampung di Kabupaten Pringseweu, Lampung, sumber foto: Kemen PUPR)Bendungan itu pun diklaim dapat mereduksi banjir sebesar 185 meter persegi per detik. Manfaat lain yaitu panorama di bendungan menambah daftar objek wisata di Pringsewu."Pengerjaannya profesional dan rapi. Untuk mencegah longsor, ditanami tumbuhan," lanjut Basuki.Bendungan Way Sekampung, ujar Basuki, dibangun dengan biaya Rp1,7 triliun. Pengerjaan dibagi dua paket yang melibatkan dua perusahaan yaitu PT PP dan PT Waskita Karya.Pembangunan Bendung Way Sekampung bertujuan mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Selain Way Sekampung, pemerintah juga membangun Bendungan Margatiga , Seguruh, dan Jabung."Semuanya dibangun untuk mengoptimalkan air Sungai Way Sekampung yang potensinya besar terutama untuk irigasi," ujar Basuki.(RRN)