Eks Bupati Batubara OK Arya Dituntut 8 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain divonis 8 tahun penjara. OK Arya dinilai bersalah menerima gratifikasi dari rekanan dalam pengerjaan sejumlah proyek di Kabupaten Batubara sebesar Rp8,055 miliar."Meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman kepada terdakwa OK Arya Zulkarnain dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun, denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan," ucap Jaksa Wawan di Ruang Sidang Cakra 1 Pengadilan Tipikor, Medan, Selasa, 2 April 2018.Di hadapan majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo, OK Arya juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp6,2 miliar lebih yang berasal dari uang fee proyek di Dinas PUPR Kabupaten Batubara Tahun Anggaran (TA) 2016 dan 2017.Bila uang tersebut tidak diganti, maka dapat diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun.Dalam kasus yang sama, Penuntut Umum KPK juga menuntut Kadis PUPR Batubara, Helman Herdadi dengan hukuman 7 tahun penjara. Terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.Jaksa KPK menilai perbuatan OK Arya dan Helman Herdadi melanggar Pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.Atas tuntutan itu, kedua terdakwa kemudian mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada persidangan selanjutnya.(SUR)