UNPAR Siap Ikuti Kompetisi Paduan Suara di Latvia

Paduan Suara Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (PSM UNPAR) akan mengikuti kompetisi paduan suara The 3rd International Baltic Sea Choir Competition, di Dzintari Concert Hall Jurmala, Latvia, pada 21-24 September 2018.Sebelum berangkat ke Latvia, PSM UNPAR akan mengadakan Pre-Competition di dua kota, yakni Bandung dan Jakarta. Untuk Bandung berlokasi di Aula Yohanes Paulus II, Kantor Keuskupan Bandung, Jalan Moh. Ramdan Nomor 18.Sedangkan untuk Jakarta akan dilaksanakan di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jalan HR Rasuna Said Blok C Nomor 22, Jakarta Selatan. Acara akan dimulai pada pukul 16.00 dan 19.30 WIB.PSM UNPAR merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang musik tarik suara, berdiri pada 1962, di bawah pimpinan AP Sugiharto. Berbagai penghargaan tingkat nasional maupun internasional telah diraih.Ajang perlombaan paduan suara yang telah diikuti PSM UNPAR dalam empat tahun terakhir yaitu 51st International Competition of Choral Singing 2014, Spital an der Drau dan meraih juar satu Mixed Choir, Best Interpretation Song, dengan conductor Ivan Yohan.PSM UNPAR juga mengikuti ajang 27th Bela Bartok International Choir Competition and Folkfore pada 2016, dan meraih juara dua Chamber Choir. Kemudian, juara tiga Mixed Choir dengan conductor Ivan Yohan.Pada tahun yang sama, PSM UNPAR mengikuti perlombaan 62nd International Chorl Contest Habaners and Polyphony dan meraih juara dua kategori polifoni, juara ketiga kategoir Habaners, dan membawa pulang penghargaan Premio Fransisc Vallejos.(ROS)