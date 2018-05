Nobar Seru Debat Pilgub Jateng, Parade Batik hingga Reog

KPU Jawa Tengah mewajibkan pemerintah daerah menggelar acara menonton bareng (nobar) debat putaran II Pilgub Jateng. Berbagai acara pun digelar di lokasi nobar. Parade batik hingga pagelaran Reog memeriahkan acara nobar.Tak semua pendukung dua pasangan calon bisa menyaksikan debat yang berlangsung di Ruby Convention I Best Western Hotel, Solo Baru, Sukoharjo, Kamis malam 3 Mei 2018. KPU pun menyediakan dua lokasi untuk para pendukung yang berlokasi tak jauh dari tempat pelaksanaan debat. KPU menyediakan layar berukuran besar yang mempertontonkan acara debat.Pendukung pasangan calon nomor urut 1 Ganjar Pranowo-Taj Yasin ditempatkan di Sentra Niaga The Park, Solo Baru. Pantauan Medcom.id, pertunjukan Reog menyemarakkan acara.Empat pemain Reog dari kelompok Singo Pancat Mulyo menunjukkan kelihaiannya. Kelompok itu berasal dari Karanganyar.“Kami beratraksi supaya lebih meriah,” ujar Sulardianto selaku koordinator kelompok.Sedangkan pendukung paslon nomor urut 2 Sudirman Said-Ida Fauziyah ditempatkan di sebuah tanah lapang di belakang Best Western Solo. Para pendukung hadir dengan mengenakan baju bermotif Batik Sidomukti."Penggunaan batik sesuai dengan slogan Pak Sudirman dan Mbak Ida. Bangun Jateng, Mukti bareng," kata Triyanto, koordinator pendukung paslon nomor urut 2.(RRN)